Visite guidée de l’église de Montjean-sur-Loire Eglise St Symphorien Montjean-sur-Loire

Visite guidée de l’église de Montjean-sur-Loire 20 et 21 septembre Eglise St Symphorien Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Organisée pour la première fois à destination du grand public, ces visites sont proposées par l’ASEM – Association de Sauvegarde de l’Eglise de Montjean, en partenariat avec la Paroisse de la Nouvelle Alliance.

Visites d’une durée de 2h destinées au grand public, afin que chacun puisse (re)découvrir ce magnifique patrimoine.

Ces visites portent sur l’histoire, l’architecture de l’église, ses fondations et permettront de communiquer sur les travaux de rénovation à venir.

Eglise St Symphorien Place de l’église – 49570 MONTJEAN SUR LOIRE Montjean-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire 066386471 Construite de 1858 à 1863, l’église St Symphorien fait partie de ses nombreuses églises néo-gothiques que l’on retrouve en Anjou. Remplaçant l’église paroissiale alors située Place Jeanne d’Arc ; la nouvelle église fut bâtie sur les ruines du château seigneurial de Montjean. Même s’il fallut renoncer à la flèche de 50 mètres de hauteur, les larges proportions de l’église St Symphorien, lui donne des allures de cathédrale, lumineuse, élancée et bien visible de tous. Parking accessible à proximité de l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Olivier ORTION