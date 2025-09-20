Visite guidée de l’église de Saint-Dalmazy Église Saint-Dalmazy Sévérac-le-Château

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Église de Saint-Dalmazy

L’église vous ouvre ses portes tout le week-end.

Des visites guidées seront proposées chaque après-midi.

Église Saint-Dalmazy Le bourg, 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château 12640 Aveyron Occitanie 05 65 71 61 01 Construite sans doute par les moines du monastère fortifié de La Canourgue et agrandie au XVIIe siècle, l’église abbatiale devient paroissiale.

L’église devait se terminer par une abside et probablement deux absidioles prises dans l’épaisseur du mur droit. Dans l’état actuel, un choeur voûté en cul de four termine l’église et correspond aux trois nefs. Sa construction peut remonter au XVIe ou au XVIIe siècle. La destruction de l’abside primitive peut être due à un glissement de terrain ou aux guerres. Sur ce qui était le choeur s’élève un clocher carré dont le premier étage a été ensuite surélevé, peut-être au XIVe siècle, et est couvert d’une coupole en tuf. À l’intérieur, d’imposants piliers circulaires supportent la retombée du doubleau. Les bas-côtés sont couverts par des berceaux transversaux perpendiculaires à celui de la nef.

© Julie Machu