Visite guidée de l’église de Saint-Ferréol, Église de Saint-Ferréol, Saint-Ferréol

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint-Ferréol Dimanche 20 septembre, 14h30 Église de Saint-Ferréol Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Vous suivrez la vie des habitants au XIXe siècle racontée grâce aux magnifiques peintures murales de l’église datant de 1844.

Véritablejoyau inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 2015, votre regard sera émerveillé par la décoration néoclassique avec son alternance de trompe-l’oeil ou d’éléments architecturaux sculptés.

Un très beau tableau représentant Saint-Roch, Saint Sébastien et le Christ en croix est daté du XVIe siècle.

Savez-vous qu’autrefois, on produisait sur la commune du vin et que l’on « exportait » les produits des vergers ?

C’est entre autres ce que vous feront découvrir à deux voix Didier, auteur d’une monographie très documentée sur le village et Georges, passionné par les décors de Mucengo le dimanche 20 septembre à 14 h 30 au cours d’une unique visite.

Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Église de Saint-Ferréol Rue de l’Église, 74210 Saint-Ferréol, France Saint-Ferréol 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33450324599 https://www.archeoviuz.fr L’église, reconstruite sur l’emplacement de la précédente, est située sur un promontoire au cœur du village qui a conservé son homogénéité, la qualité de ses espaces urbains et de son architecture. Les couvertures ont été entièrement refaites en ardoises en 1995, les enduits ainsi que les maçonneries extérieures sont en bon état. Son expression architecturale, simple et austère, contraste avec la fraîcheur de son décor peint. Conservé dans sa totalité, le décor constitue un ensemble homogène entre programme figuratif (sacrements, saint Ferréol en gloire dans l’abside), géométrique (éléments de stéréotomie), et dialogue avec l’architecture (alternance des éléments d’architecture réels et en trompe-l’œil).

Vous suivrez la vie des habitants au XIXe siècle racontée grâce aux magnifiques peintures murales de l’église datant de 1844.

© Amis de Viuz-Faverges