Visite guidée de l’église de Saint Jean d’Heurs et de ses trésors. Eglise de Saint Jean d’Heurs Saint-Jean-d’Heurs

Visite guidée de l’église de Saint Jean d’Heurs et de ses trésors. 20 et 21 septembre Eglise de Saint Jean d’Heurs Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Du XIII éme siècle à nos jours, le plus ancien et plus beau bâtiment de Saint Jean d’Heurs, l’église, s’est constamment transformé dans son architecture et dans son très riche mobilier, vitraux, autel, statues, tableaux, bannières, vêtements liturgiques…

Eglise de Saint Jean d’Heurs Place Rouget de Lisle 63190 Saint Jean d’Heurs Saint-Jean-d’Heurs 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Frasiak Bernard