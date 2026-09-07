Visite guidée de l’église de Saveuse, Eglise de Saveuse, Saveuse

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saveuse Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise de Saveuse Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.

Eglise de Saveuse 2, Rue de l’église, 80470 Saveuse Saveuse 80470 Somme Hauts-de-France

Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.

© M. Louet