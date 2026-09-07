AGENDA · Saveuse
Visite guidée de l’église de Saveuse, Eglise de Saveuse, Saveuse
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Saveuse · Saveuse
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Saveuse Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise de Saveuse Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.
Eglise de Saveuse 2, Rue de l’église, 80470 Saveuse Saveuse 80470 Somme Hauts-de-France
Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.
© M. Louet