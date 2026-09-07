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Visite guidée de l’église de Saveuse, Eglise de Saveuse, Saveuse

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Saveuse · Saveuse

Visite guidée de l’église de Saveuse, Eglise de Saveuse, Saveuse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Saveuse
Adresse
2, Rue de l'église, 80470 Saveuse
Ville
80470 Saveuse
Département
Somme

Visite guidée de l’église de Saveuse Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise de Saveuse Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.

Eglise de Saveuse 2, Rue de l’église, 80470 Saveuse Saveuse 80470 Somme Hauts-de-France
Visite guidée de l’église de Saveuse le dimanche de 11h à 12h.

© M. Louet