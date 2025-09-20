Visite guidée de l’église de Tréduder Tréduder

Rue de l’église Tréduder Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’église de tréduder, avec son clocher de style Beaumanoir est classée monument historique et possède des statues en bois polychrome et l’une des plus belles bannières de Bretagne. .

Rue de l’église Tréduder 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 51 15 13

