Visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny Église de Vault-de-Lugny Vault-de-Lugny

Visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny Samedi 20 septembre, 14h00 Église de Vault-de-Lugny Yonne

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny et de ses peintures murales.

Église de Vault-de-Lugny Place Saint-Germain, 89200 Vault-de-Lugny Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté À proximité d’Avallon, à quelques kilomètres de Vézelay, il existe un trésor d’art religieux méconnu : l’église de Vault-de-Lugny et son ensemble unique en Bourgogne de 13 peintures murales qui retracent sur la partie haute de la nef la Passion du Christ, datées de la première moitié du XVIe siècle. Aucune église de Bourgogne n’a conservé un ensemble de pareille importance et de pareille ampleur. parking sur place.

© Amis de l’église de Vault de Lugny