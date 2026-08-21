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AGENDA · Les Septvallons

Visite guidée de l’église de VAUXCERE, Eglise de Vauxcéré, Les Septvallons

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Vauxcéré · Les Septvallons

Visite guidée de l’église de VAUXCERE, Eglise de Vauxcéré, Les Septvallons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Vauxcéré
Adresse
5 rue de l'église 02160 LES SEPTVALLONS
Ville
02160 Les Septvallons
Département
Aisne

Visite guidée de l’église de VAUXCERE 19 et 20 septembre Eglise de Vauxcéré Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Érigée à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, l’église paroissiale de la Nativité de la Sainte Vierge de Vauxcéré (Aisne) est un édifice roman-gothique en pierre de taille calcaire. Elle conserve de beaux vestiges médiévaux : un chœur voûté d’ogives à chevet plat, des arcades en tiers-point et un portail occidental encadré d’une voussure sous gâble. Patrimoine remarquable : Statue de Saint Eloi (18e) et la vierge à l’enfant assise (13e).
Classée Monument historique.
Ouverte pour la 1ere fois à la visite les 19 et 20 septembre de 10h00 à 17h00. Accueil sur place et visite libre ou guidée. Exposition permanente retraçant l’histoire du monument.

Eglise de Vauxcéré 5 rue de l’église 02160 LES SEPTVALLONS Les Septvallons 02160 Vauxcéré Aisne Hauts-de-France Érigée à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, l’église paroissiale de la Nativité de la Sainte Vierge de Vauxcéré (Aisne) est un édifice roman-gothique en pierre de taille calcaire. Elle conserve de beaux vestiges médiévaux : un chœur voûté d’ogives à chevet plat, des arcades en tiers-point et un portail occidental encadré d’une voussure sous gâble. Patrimoine remarquable : Statue de Saint Eloi (18e) et la vierge à l’enfant assise (13e).
Classée Monument historique.
Ouverte pour la 1ere fois à la visite les 19 et 20 septembre de 10h00 à 17h00. Accueil sur place et visite libre ou guidée. Exposition permanente retraçant l’histoire du monument. Accès routier
Érigée à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, l’église paroissiale de la Nativité de la Sainte Vierge de Vauxcéré (Aisne) est un édifice roman-gothique en pierre de taille calcaire. Elle conserve…

©G.Garitan