Visite guidée de l’église de Veyrières, Église Notre-Dame, Veyrières

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Veyrières 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’église de Veyrières se visite lors des Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la commune de Veyrières propose une visite commentée de son église.

Cette petite église romane du XIIe siècle est intéressante à bien des égards. Son clocher-tour, percé de baies géminées du XVe siècle, s’élève au-dessus du chœur et abrite l’une des plus anciennes cloches de Corrèze, datée de 1466.

Le portail en façade, rehaussé de colonnettes sculptées et de boudins de style limousin, a conservé d’anciennes pentures de portes. On peut s’amuser à y voir des têtes d’oiseaux ou de loups stylisés.

En entrant, vous serez surpris par la nef en bois, qui fait écho au plancher de chêne. Les murs récemment restaurés font apparaître une litre funéraire exceptionnelle. Cette fresque murale a été réalisée pour orner l’église lors des enterrements des seigneurs du village, aux XVIIe et XVIIIe siècles. On y retrouve les blasons des familles Soudeilles et Soudeilles-Sédières.

L’autel présente, sur sa face avant, une représentation sculptée de la Cène. Il est surmonté d’un tabernacle. À eux deux, ils forment un ensemble très coloré.

L’église est dédiée à saint Roch, invoqué contre les maladies contagieuses et pour la protection des animaux. Il y est représenté par deux statues du XVIIe siècle, en bois taillé, peint et doré.

L’église, la cloche et les deux sculptures de saint Roch sont inscrites au titre des monuments historiques.

L’église sera ouverte au public le samedi 19 septembre de 14h à 17h30, puis le dimanche de 9h à 12h. Des volontaires de la commune pourront vous présenter les éléments remarquables de l’église et répondre à vos questions.

Église Notre-Dame 6 Les Tauves, 19200 Veyrières, France Veyrières 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine L’église dépendait de Port-Dieu. Elle se compose d’une nef couverte de lambris, d’une travée sous clocher plus basse que la nef et couverte d’une voûte plein cintre, qu’un mur diaphragme, dont l’arc retombe par l’intermédiaire de chapiteaux gravés sur colonnes engagées, sépare de l’abside voûtée en cul de four. La façade s’ouvre par un porche à deux voussures plein cintre dont les arêtes intérieures chargées de deux tores retombent sur des colonnettes par l’intermédiaire de petits chapiteaux sculptés de têtes, monstre et entrelacs. Sur le mur nord du clocher carré qui précède l’abside, une corniche soutenue par des modillons, sépare la partie inférieure de l’étage où sont percées deux arcades géminées retombant sur deux colonnettes par l’intermédiaire de deux chapiteaux cubiques. L’abside est pentagonale.

L’église de Veyrières se visite lors des journées du patrimoine

©Josselin Mathiaud