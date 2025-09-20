Visite guidée de l’église des Carmes Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Bagnères-de-Bigorre

Visite guidée de l'église des Carmes Chapelle de l'hôpital (ancienne église des Carmes) Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église des Carmes Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Hautes-Pyrénées

Gratuit. Durée : environ 1h.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

⛪ À la découverte de l’église des Carmes

Rendez-vous à 14h30 à l’église des Carmes, ancienne chapelle de l’hôpital, pour une plongée spirituelle et patrimoniale dans ce lieu chargé d’histoire.

Les visites sont guidées par Sœur Marie, du Carmel de Bagnères.

L’occasion unique de découvrir l’architecture, la vie carmélitaine et les secrets de ce lieu discret.

Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Rue Gambetta, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie L’église des Carmes, attenante aux installations du Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a été achevée en 1856. Elle fut utilisée comme chapelle par les résidents de l’hôpital. De style néo-gothique, on doit la construction de ce lieu de culte à un personnage d’exception en la personne d’Hermann Cohen, originaire d’une famille juive distinguée de Hambourg, en novembre, où il naquit en 1820.

