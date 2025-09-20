Visite guidée de l’église des Cordeliers Église des Cordeliers Lons-le-Saunier

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église paroissiale des Cordeliers à Lons-le-Saunier et découvrez son beau mobilier classé au titre des Monuments historiques.

Église des Cordeliers 18 Rue des Cordeliers, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté Fondé vers 1250, le couvent des Cordeliers fut doté par la famille de Vienne. L’église a été bâtie dans le dernier quart du XIIIe siècle. Un incendie en 1536 imposa la reconstruction de la nef entre 1540 et 1593, en conservant le choeur du XIIIe siècle. Les chapelles nord sont du XVIe siècle. La nef fut voûtée après l’incendie de 1637. La façade porte la date 1731. L’église est devenue paroissiale en 1806. Elle se trouve au nord des bâtiments conventuels qui ont été réédifiés en 1737-1741 et surélevés au XIXe siècle. Précédée d’un portail et d’une cour, la façade occidentale de l’église présente une élévation classique avec large avant-corps central superposant les ordres dorique et ionique. L’absence de transept, le choeur développé, le clocher réduit, la série des chapelles latérales et la sobriété de l’architecture font de cette église un bon représentant des églises de cordeliers qui sont rares.

