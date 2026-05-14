Visite guidée de l’église du Prieuré de Perrecy-les-Forges Église Saint-Pierre-et-Saint-Benoît Perrecy-les-Forges

Perrecy-les-Forges

Visite guidée de l’église du Prieuré de Perrecy-les-Forges

Église Saint-Pierre-et-Saint-Benoît Place de l’Église Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Découverte de l’église romane de l’ancien prieuré de Perrecy, son histoire, son architecture et son décor sculpté étonnant. Une des plus belles églises romanes de la région.

En option, visitez le musée du Narthex de nouveau accessible (en supplément à la réservation).

Réservation en ligne jusqu’à la veille à 17h30. Le jour-même, contacter l’Office de Tourisme pour vérifier la disponibilité. .

Église Saint-Pierre-et-Saint-Benoît Place de l’Église Perrecy-les-Forges 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Visite guidée de l’église du Prieuré de Perrecy-les-Forges

L’événement Visite guidée de l’église du Prieuré de Perrecy-les-Forges Perrecy-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II