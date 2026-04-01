Visite guidée de l’église du prieuré Saint Augustin, Prieuré Saint Augustin, Angers

Informations pratiques

Visite guidée de l’église du prieuré Saint Augustin 19 et 20 septembre Prieuré Saint Augustin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette visite commentée permettra de découvrir l’histoire et l’architecture de l’église du prieuré. Les visiteurs pourront également découvrir sa vocation actuelle, puisqu’elle abrite aujourd’hui une paroisse orthodoxe. La visite sera accompagnée de quelques explications sur la tradition chrétienne orthodoxe, notamment l’iconographie.

Prieuré Saint Augustin 16 chemin du Prieuré 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 67 71 50 10 Eglise du XII ème siècle classée aux monuments historiques Parking public à proximité

Cette visite commentée permettra de découvrir l’histoire et l’architecture de l’église du prieuré. Les visiteurs pourront également découvrir sa vocation actuelle, puisqu’elle abrite aujourd’hui une…

© Anjou Drone