Visite guidée de l’Église du Sacré-Cœur Église du Sacré-Cœur Clermont-Ferrand

Visite guidée de l’Église du Sacré-Cœur Samedi 20 septembre, 14h00 Église du Sacré-Cœur Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond imitant l’arkose, son architecture est d’inspiration romane. Cependant la façade principale, avec ses deux tours crénelées, sa rosace polylobée lui confère un charme byzantin.

Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 La Raye-Dieu Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

©Ministère de la Culture