Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges

Visite guidée de l'Eglise du Sacré Cœur

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières
dont la création s’étale de 1938 à 2005.

– Visite guidée de 1h.
– Réservation et paiement OBLIGATOIRE au préalable auprès de l’Office de Tourisme.
– Lieu de rendez-vous communiqué sur le billet.   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

