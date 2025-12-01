Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges

Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-12-22

2025-12-22

Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières

dont la création s’étale de 1938 à 2005.

– Visite guidée de 1h.

– Réservation et paiement OBLIGATOIRE au préalable auprès de l’Office de Tourisme.

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

