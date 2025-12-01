Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières
dont la création s’étale de 1938 à 2005.
– Visite guidée de 1h.
– Réservation et paiement OBLIGATOIRE au préalable auprès de l’Office de Tourisme.
– Lieu de rendez-vous communiqué sur le billet. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
