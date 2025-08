Visite guidée de l’église du Vieux Bourg Journées Européennes du Patrimoine Église du Vieux Bourg Vallons-de-l’Erdre

Visite guidée de l’église du Vieux Bourg Journées Européennes du Patrimoine Église du Vieux Bourg Vallons-de-l’Erdre samedi 20 septembre 2025.

Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:15:00

2025-09-20 2025-09-21

Le week end du 21 et 22 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Cette année 2024 deux thèmes sont à l’honneur le Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le Patrimoine maritime.

Visite guidée de l’ancienne église paroissiale de Saint-Sulpice-des-Landes (entre Saint-Mars-la-Jaille et La Chapelle-Glain), datant des XIVe et XVe siècles, elle renferme des peintures murales remarquables classées Monuments historiques. Elles illustrent la vie du Christ.

L’église a été sauvegardée grâce à l’action du Département de Loire-Atlantique qui en est propriétaire depuis 1979. Son décor intérieur méconnu et d’une lecture difficile vous est présenté et expliqué par un médiateur du patrimoine.

Départ des visites 14h ; 15h30 ; 17h

Durée 1h15

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

En dehors de cette période, les visites guidées se font uniquement pour les groupes et sur réservation auprès de l’accueil du château de Châteaubriant. .

Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 28 20 20 chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

English :

On the weekend of September 21 and 22, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days! This year (2024), two themes are in the spotlight: the heritage of routes, networks and connections, and maritime heritage.

German :

Am Wochenende des 21. und 22. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (neu) entdecken! In diesem Jahr stehen zwei Themen im Mittelpunkt: das Erbe der Routen, Netzwerke und Verbindungen und das maritime Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 21 e 22 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio! Quest’anno (2024), due temi sono sotto i riflettori: il patrimonio delle rotte, delle reti e dei collegamenti e il patrimonio marittimo.

Espanol :

El fin de semana del 21 y 22 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año (2024), dos temas serán los protagonistas: el patrimonio de rutas, redes y conexiones, y el patrimonio marítimo.

