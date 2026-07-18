Visite guidée de l’église du Vieux Bourg Journées Européennes du Patrimoine Église du Vieux Bourg Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Visite guidée de l’église du Vieux Bourg Journées Européennes du Patrimoine

Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Visite guidée de l’ancienne église paroissiale de Saint-Sulpice-des-Landes (entre Saint-Mars-la-Jaille et La Chapelle-Glain), datant des XIVe et XVe siècles, elle renferme des peintures murales remarquables classées Monuments historiques. Elles illustrent la vie du Christ.

L’église a été sauvegardée grâce à l’action du Département de Loire-Atlantique qui en est propriétaire depuis 1979. Son décor intérieur méconnu et d’une lecture difficile vous est présenté et expliqué par un médiateur du patrimoine.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

En dehors de cette période, les visites guidées se font uniquement pour les groupes et sur réservation auprès de l’accueil du château de Châteaubriant. .

Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 28 20 20 chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite guidée de l’église du Vieux Bourg Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis