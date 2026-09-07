Visite guidée de l’église du XIe siècle d’Anzy le Duc classée monument historique, Église Notre-Dame de l’Assomption, Anzy-le-Duc

Informations pratiques

Visite guidée de l’église du XIe siècle d’Anzy le Duc classée monument historique 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Passionné d’architecture et fin connaisseur de l’église d’Anzy-le-Duc, André Beauchamp vous dévoilera les secrets de cette église exceptionnelle. Anecdotes, explications détaillées des chapiteaux et de la structure et traits d’humour raviront les connaisseurs comme les néophytes : un moment de partage à ne pas manquer !

Église Notre-Dame de l’Assomption Anzy-le-Duc, 71110 Anzy-le-Duc, France Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Passionné d’architecture et fin connaisseur de l’église d’Anzy-le-Duc, André Beauchamp vous dévoilera les secrets de cette église exceptionnelle. Anecdotes, explications détaillées des chapiteaux et…

©Amis de l’église d’Anzy le Duc