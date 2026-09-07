Visite guidée de l’église, Église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix, Sainte-Croix-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 17h00 Église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix Calvados

Durée 1h, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Située au cœur du village de Sainte-Croix-sur-Mer, l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix fut construite à la fin du XIIe et début XIIIe siècle. Sa nef est romane et son cœur gothique. Son baptistère date du XVIe siècle. Sa porte des morts du XVe siècle est classée aux Monuments Historiques.

Église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix Rue de Ver-sur-Mer, 14480 Sainte-Croix-sur-Mer, France Sainte-Croix-sur-Mer 14480 Calvados Normandie

Située au cœur du village de Sainte-Croix-sur-Mer, l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix fut construite à la fin du XIIe et début XIIIe siècle. Sa nef est romane et son cœur gothique. Son date…

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