Visite guidée de l’église Église de Pouech Moulis samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

⛪ Ouverture exceptionnelle de l’église

L’église sera exceptionnellement ouverte de 15h à 18h.

Les visiteurs pourront profiter d’une visite accompagnée pour découvrir son histoire et ses richesses.

Église de Pouech Pouech, 09200 Moulis Moulis 09200 Ariège Occitanie 06 76 77 25 49 Situé dans un hameau de la commune de Moulis, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle du Piémont pyrénéen venez découvrir cette petite église romane. Parking à proximité.

© Patrimoine moulisien