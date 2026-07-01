AGENDA · Angerville-l'Orcher
Visite guidée de l’église, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Angerville-l’Orcher
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-l'Assomption · Angerville-l'Orcher
Informations pratiques
Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Découverte de l’église.
Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de l’If, 76280 Angerville-l’Orcher, France Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie
Découverte de l’église.
Frédéric BASILLE Maire