Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Amand, Ancretteville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Amand Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence sur les Clos Masures, architecture spécifique du pays de Caux et visite guidée de l’Eglise Saint Amand restaurée

Eglise Saint-Amand 250 rue de la Mairie, 76540 Ancretteville-sur-Mer Ancretteville-sur-Mer 76540 Seine-Maritime Normandie

Conférence sur les Clos Masures, architecture spécifique du pays de Caux et visite guidée de l’Eglise Saint Amand restaurée

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