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Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Amand, Ancretteville-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Amand · Ancretteville-sur-Mer

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Amand, Ancretteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Amand
Adresse
250 rue de la Mairie, 76540 Ancretteville-sur-Mer
Ville
76540 Ancretteville-sur-Mer
Département
Seine-Maritime

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Amand Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence sur les Clos Masures, architecture spécifique du pays de Caux et visite guidée de l’Eglise Saint Amand restaurée

Eglise Saint-Amand 250 rue de la Mairie, 76540 Ancretteville-sur-Mer Ancretteville-sur-Mer 76540 Seine-Maritime Normandie
Conférence sur les Clos Masures, architecture spécifique du pays de Caux et visite guidée de l’Eglise Saint Amand restaurée

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