Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Gaud, Caër

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Gaud Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune de Normanville et l’association Les amis de Saint Gaud vous ouvrent les portes du patrimoine local pour un week-end d’art, d’histoire et de découverte.

Tout au long du week-end, profitez d’un programme chaleureux et accessible à tous :

– Visite commentée de l’église Saint-Gaud : L’association Les amis de Saint Gaud vous guide à la découverte des secrets architecturaux et de l’histoire de l’église paroissiale.

– Exposition de peinture : Au cœur même de l’église, venez admirer une exposition d’œuvres originales réalisées par une artiste peintre originaire de Normanville.

– Parcours découverte en famille (Livret jeu) : Partez à la découverte du village en toute autonomie grâce au livret de jeu élaboré par l’APE Les marmots de Normanville. Téléchargeable directement sur le site internet de la commune (onglet Actualités), ce parcours ludique permettra aux enfants et à leurs parents de porter un autre regard sur le patrimoine normanvillais !

Eglise Saint-Gaud Allée de la poterne, 27930 Normanville Caër 27930 Eure Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune de Normanville et l’association Les amis de Saint Gaud vous ouvrent les portes du patrimoine local pour un week-end d’art, et de à…

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