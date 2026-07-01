Visite guidée de l’église, Église Saint-Georges, Orival

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Georges d’Orival, un édifice emblématique de la commune d’Orival. Cette visite vous permettra d’admirer son architecture et les richesses artistiques qu’elle conserve.

L’édifice a également la particularité d’être la seule église semi-troglodyte de la région. Elle date du 12ᵉ siècle et a été remaniée au 16ᵉ siècle à flanc de falaise. Elle renferme en son sein un merveilleux patrimoine, dont une Pietà polychrome datant de la fin du 15ᵉ siècle.

Elle est aussi le point de départ d’un chemin de croix qui part de l’église et monte à travers les coteaux. Les 13 étapes sont représentées par 13 belles statues sculptées par Raymond Delamarre (1890-1986). Ce chemin offre un panorama splendide sur la vallée.

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture ou simplement curieux, cette visite sera l’occasion de découvrir ce magnifique monument de la région normande.

Église Saint-Georges 6 Cote de l’Eglise, 76500 Orival, France Orival 76500 Seine-Maritime Normandie 0276520104 http://www.orival76-mairie.fr

Venez découvrir l’église Saint-Georges d’Orival, un édifice emblématique de la commune d’Orival. Cette visite vous permettra d’admirer son architecture et les richesses artistiques qu’elle conserve.

©