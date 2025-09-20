Visite guidée de l’église Eglise Saint-Martin Arnaud-Guilhem

Visite guidée de l’église Eglise Saint-Martin Arnaud-Guilhem samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église 20 et 21 septembre Eglise Saint-Martin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite commentée de l’église

Découvrez l’histoire, l’architecture et les particularités de l’église à travers une visite commentée proposée pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise Saint-Martin Rue de Montraisin, 31360 Arnaud-Guilhem Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie 0632228546

© Jean-Claude Mistrot