Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Repentigny

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Calvados

Départs des visites à 15h, 16h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Association des Amis du Patrimoine de Repentigny vous invite à pousser les portes de l’église Saint-Martin et à découvrir son histoire et ses trésors.

Au fil d’une visite guidée, vous pourrez notamment admirer son remarquable retable du XVIᵉ siècle, le plus ancien du Pays d’Auge, ainsi que les œuvres et éléments architecturaux qui témoignent de plusieurs siècles d’histoire.

Une belle occasion de regarder autrement cette petite église du Pays d’Auge, de comprendre son histoire et les restaurations qui ont permis de préserver son patrimoine.

9h à 15h – visites libres

15h, 16h et 17h Visites guidées gratuites – ouvertes à tous

Eglise Saint-Martin Chemin de l’église, 14340 Repentigny Repentigny 14340 Calvados Normandie 06 89 77 91 57 https://repentignypatrimoine.com/ Repentigny, petit village d’à peine une centaine d’âmes, dominant la vallée de la Dorette, présente sur ses hauteurs une petite église au charme désuet contenant un retable de tradition médiévale datant du début du XVII ème siècle, le plus vieux du pays d’Auge. Sa forme rectangulaire et son bas-relief de bois polychromé en font une pièce unique. Au verso nous avons découvert la vie de St Martin évêque en grisaille.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Association des Amis du Patrimoine de Repentigny vous invite à pousser les portes de l’église Saint-Martin et à découvrir son histoire et ses …

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