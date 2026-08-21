Visite guidée de l’église, Église Saint-Michel, Vitot

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Magnifique petite église rurale du 12e siècle récemment rénovée, classée aux monuments historiques.

A l’intérieur, les traces de fresques anciennes datant du 13e au 16e siècle sont encore visibles et feront partie de la prochaine campagne de resturation.

A voir absolument !

Visites libres ou guidées par les bénévoles de l’association des amis de Vitotel

Église Saint-Michel Rue de l’église, 27110 Vitot Vitot 27110 Eure Normandie 06 85 99 24 44 Cette petite église rurale du 12e siècle classée aux monuments historiques depuis 1912 a été récemment restaurée extérieurement . L’intérieur, avec ses traces de fresques anciennes, fera partie de la prochaine campagne des restauration. A voir absolument !

Magnifique petite église rurale du 12e siècle récemment rénovée, classée aux monuments historiques.

©aline Poupinet