Visite guidée de l’église, Église Saint-Michel, Vitot
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Vitot
Informations pratiques
Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Magnifique petite église rurale du 12e siècle récemment rénovée, classée aux monuments historiques.
A l’intérieur, les traces de fresques anciennes datant du 13e au 16e siècle sont encore visibles et feront partie de la prochaine campagne de resturation.
A voir absolument !
Visites libres ou guidées par les bénévoles de l’association des amis de Vitotel
Église Saint-Michel Rue de l’église, 27110 Vitot Vitot 27110 Eure Normandie 06 85 99 24 44 Cette petite église rurale du 12e siècle classée aux monuments historiques depuis 1912 a été récemment restaurée extérieurement . L’intérieur, avec ses traces de fresques anciennes, fera partie de la prochaine campagne des restauration. A voir absolument !
Magnifique petite église rurale du 12e siècle récemment rénovée, classée aux monuments historiques.
©aline Poupinet
À voir aussi à Vitot (Eure)
- Visite libre de l’église, Église Saint-Michel, Vitot 19 septembre 2026