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Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Le Renouard

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Le Renouard

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Pierre, Le Renouard samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Eglise Saint-Pierre

Adresse : 61120 Le Renouard

Ville : 61120 Le Renouard

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’ouverture exceptionnelle de l’église permettra aux visiteurs de découvrir la voute peinte, le maître-autel, les statues, les toiles et la cloche  » marie Alexandrine » de 1839.

Eglise Saint-Pierre 61120 Le Renouard Le Renouard 61120 Orne Normandie 02 33 16 41 33 Par la départementale 703, parking sur place.
Journées européennes du patrimoine 2026

©Jérôme Ivanoff

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