Visite guidée de l’église Église Saint-Pierre Saint-Paul Courbevoie

Visite guidée de l’église Samedi 20 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre Saint-Paul Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Construite au XVIe siècle, l’église Saint-Pierre Saint-Paul a été restaurée et agrandie sous la Révolution par la construction d’une rotonde d’architecture très innovante, en 1790 et 1791, avec une voûte à renfort métallique, sous la direction de l’architecte Louis Le Masson. L’édifice fut également restaurée en 1819, grâce à un don important de la duchesse d’Angoulème. En 1868-1870, de grands travaux dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Guénepin lui donnèrent ses dimensions actuelles. L’église est inscrite au titre des monuments historiques depuis juin 1971. Un nouvel orgue a été construit en 2011 sous la direction du facteur d’orgues Bertrand Cattiaux.

Église Saint-Pierre Saint-Paul 10 rue des Boudoux 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147884303 http://spsp-courbevoie.fr Metro, RER La Défense, gare SNCF de Courbevoie, bus 175, 275 et 278

Visite commentée