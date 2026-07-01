Visite guidée de l’église, Église Saint-Thomas-de-Cantorbery, Authieux-Ratiéville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Patrimoine en péril :

Une restauration exemplaire :

L’église « Saint Thomas de Cantorbéry » et ses retables du XVIème siècle aux Authieux Ratiéville.

Un exemple remarquable de restauration associant la Mairie, l’association « les Amis du Patrimoine des Authieux Ratiéville » et la Fondation du Patrimoine.

La restauration de l’église qui a commencé il y a 15 ans par la couverture, s’achève en 2025, après des travaux de grande ampleur.

Maçonnerie extérieure, aménagement PMR, puis à l’intérieur,sol, carrelage, vitraux , plâtrerie, peinture, menuiserie, boiseries…

Tout cela a été financé par l’état, la région, le département et la commune.

Restait, de l’avis de beaucoup, un trésor à restaurer : les 2 retables situés au nord et au sud puisqu’un dégagement partiel, effectué il y a une quarantaine d’ années, a laissé entrevoir sous la couche de peinture faux bois un décor polychrome et doré.

Le financement de ce projet nécessitait un partenariat adapté pour sa réalisation.

C’est ainsi que nous avons sollicité l’aide et les conseils de la Fondation du Patrimoine qui depuis nous accompagne dans ce projet.

Projet abouti puisque les retables sont en restauration dans l’atelier de l’entreprise Giordani pour plusieurs mois.

Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue de l’église, 76690 Authieux-Ratiéville Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie 06 85 26 08 42 L’église vient de faire l’objet d’une restauration extérieure et intérieure complète. Elle est réouverte au public depuis le 26 avril 2025. Elle est riche d’un mobilier particulièrement remarquable datant du XVIᵉ siècle, classé ou inscrit au titre des Monuments historiques : statues en pierre polychromes, stalles, lambris. Chapelle érigée par Jacques Frontin, seigneur du Tôt et de la Hauteville, dotée d’un autel avec de belles statues en bois dont le sculpteur est Michel Lourdel. Deux retables polychromes et dorés, mais recouverts d’un badigeon faux-bois du XVIᵉ siècle, font l’objet d’un projet de restauration avec la Fondation du patrimoine. Nous vous proposons une visite libre ou commentée avec documents à disposition. Parking à proximité.

Patrimoine en péril :

©Serge Vallée