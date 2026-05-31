Visite guidée de l’église, Eglise Sainte-Colombe, Irreville

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Colombe Eure

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée, sans réservation avec jeu-quiz pour les enfants. L’accés aux fauteuils roulants ne peut pas ëtre utilisé actuellement.

Eglise Sainte-Colombe 5 clos de l’église, 27930 Irreville Irreville 27930 Eure Normandie 06 11 16 40 39 Eglise construite au xv -ème siècle à l’emplacement d’un édifice roman dont il subsiste quelques murs. L’extérieur du bâtiment est principalement marqué par une élégante abside à trois pans. Un remarquable ensemble de vitraux, au style homogène, provenant de l’atelier Ebroïcien Duhamel-Marette-Muraire. Fonds baptismaux de la fin du xv -ème siècle et intéressante statuaire du XVI -ème siècle.

Visite commentée, sans réservation avec jeu-quiz pour les enfants. L’accés aux fauteuils roulants ne peut pas ëtre utilisé actuellement.

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