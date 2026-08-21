Visite guidée de l’église, Eglise Sainte-Geneviève, Bourg-Beaudouin

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Geneviève Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes de l’église Sainte Geneviève de la Trinité avec visites libres ou commentées

Eglise Sainte-Geneviève Rue de l’église, 27380 Bourg-Beaudouin Bourg-Beaudouin 27380 Eure Normandie 06 42 13 97 52 https://www.facebook.com/p/Bourg-Beaudouin-Racines-et-Histoire-61573962917711/;https://www.instagram.com/bb_racines_et_histoire/ L’association Bourg-Beaudouin Racines et Histoire vous propose une promenade dans le temps. Profitez du calme et de la quiétude de l’Eglise Sainte Geneviève de la Sainte Trinité pour la visiter et admirer ses beautés architecturales et ses statues de la Vierge à l’enfant et de Saint Antoine inscrites aux monuments historiques. Vous serez également admiratifs devant les trois vitraux de Duhamel-Marette, vitrailliste célèbre dans l’Eure dont les ateliers étaient à Evreux (27), offerts par une famille du village.

Le premier édifice date de la fin du XIIIème siècle, et l’église a fait l’objet de remaniements architecturaux jusqu’au dernier trimestre du XIXème siècle. Ses aménagements et sa statuaire ont également évolué en fonction de l’histoire du village et de ses fidèles au cours des siècles.

Les amateurs d’authenticité et de vieilles pierres apprécieront ce rendez-vous dans ce lieu chargé d’histoire, pour un moment suspendu dans le temps…

Lors de cette ouverture exceptionnelle, aura également lieu une découverte de ce patrimoine avec un parcours ludique pour les enfants. Parking à proximité.

Portes ouvertes de l’église Sainte Geneviève de la Trinité avec visites libres ou commentées

©Adhérent BBRH