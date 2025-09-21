Visite guidée de l’Eglise Eglise Sainte-Sigolène

Visite guidée de l’Eglise Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite de l’Eglise de Sainte Sigolène, son histoire, ses vitraux, ses richesses commentée par Pierre Delaigue passionné de patrimoine local.

Eglise place de l’Eglise 43600 Sainte Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Jean Claude Parayre