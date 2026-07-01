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AGENDA · La Cerlangue

Visite guidée de l’église et de la crypte, Eglise Saint-Jean-d’Abbetot, La Cerlangue

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Jean-d'Abbetot · La Cerlangue

Visite guidée de l’église et de la crypte, Eglise Saint-Jean-d’Abbetot, La Cerlangue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Jean-d'Abbetot
Adresse
Rue de l'abbaye, Saint-Jean-d'Abbetot, 76430 La Cerlangue
Ville
76430 La Cerlangue
Département
Seine-Maritime

Visite guidée de l’église et de la crypte 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean-d’Abbetot Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées de l’Eglise et de la Crypte
Jeu-quizz pour les enfants

Eglise Saint-Jean-d’Abbetot Rue de l’abbaye, Saint-Jean-d’Abbetot, 76430 La Cerlangue La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie 02 35 20 50 56 https://www.lacerlangue.fr Eglise romane du 11e siècle dont le choeur et la crypte sont ornés d’un remarquable ensemble de peintures murales médiévales Parking et PMR
Visites guidées de l’Eglise et de la Crypte

©Sandrine MULOT

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