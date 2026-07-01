Visite guidée de l’église et de la crypte, Eglise Saint-Jean-d’Abbetot, La Cerlangue

Informations pratiques

Visite guidée de l’église et de la crypte 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean-d’Abbetot Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées de l’Eglise et de la Crypte

Jeu-quizz pour les enfants

Eglise Saint-Jean-d’Abbetot Rue de l’abbaye, Saint-Jean-d’Abbetot, 76430 La Cerlangue La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie 02 35 20 50 56 https://www.lacerlangue.fr Eglise romane du 11e siècle dont le choeur et la crypte sont ornés d’un remarquable ensemble de peintures murales médiévales Parking et PMR

Visites guidées de l’Eglise et de la Crypte

©Sandrine MULOT