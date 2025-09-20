Visite guidée de l’église et de l’exposition sur le vitrail Eglise Saint-Augustin Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée de l’église et de l’exposition sur le vitrail Eglise Saint-Augustin Villefranche-de-Rouergue samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

⛪ Visite commentée de l’ancien couvent des Augustins et de son église

Partez à la découverte de l’ancien couvent des Augustins et de son église conventuelle, à travers une visite commentée retraçant son histoire, son architecture et son patrimoine mobilier.

La présentation inclura également la découverte complète des vitraux néo-gothiques, éléments remarquables de l’église.

Un parcours riche pour mieux comprendre ce lieu emblématique du patrimoine religieux.

Eglise Saint-Augustin Rue Valadier, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 36 16 20 00 L’ancienne église conventuelle des Augustins est édifiée au début du XVIe siècle. L’édifice conserve un remarquable mobilier liturgique des XVIIIe et XIXe siècles dont une série de très beaux vitraux néo-gothiques commandés, lors du renouveau de cet art, au milieu du XIXe siècle.

