Visite guidée de l’église et de sa crypte Église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Profitez d’une visite commentée de l’église et de sa crypte datant des IV-VIe siècle qui abrite le sarcophage en marbre blanc dit de Sainte-Quitterie du milieu du IVe siècle.

Découvrez cette église construite à la fin du XIe siècle, avec son chœur roman et baroque.

Église Sainte-Quitterie 1 Pl. Sainte-Quitterie, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 06-77-02-43-44

