Visite guidée de l’église et des lieux importants du village, Vallons-de-l’Erdre,

Informations pratiques

Visite guidée de l’église et des lieux importants du village 19 et 20 septembre Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association « les amis du patrimoine de Freigné Vallons-de-l’Erdre » vous invite à visiter l’église Saint Pierre et Saint Paul

Ainsi qu’un circuit autour du plan d’eau, de la chapelle Saint Germain, du calvaire de Notre Dame de Pitié, de la chapelle du Rosaire et bien d’autres.

Visite libre ou commentée

Vallons-de-l’Erdre Freigné 49440 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire 0666396022 EGLISE, ETANG, CHAPELLE SAINT GERMAIN, CHAPELLE DU ROSAIRE, CALVAIRE NOTRE DAME DE PITIE, …

L’association « les amis du patrimoine de Freigné Vallons-de-l’Erdre » vous invite à visiter l’église Saint Pierre et Saint Paul

©Céline GUINGAN