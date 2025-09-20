Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Eglise Saint-Pierre aux Liens, Marigné-Laillé Marigné-Laillé

Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Samedi 20 septembre, 10h30 Eglise Saint-Pierre aux Liens, Marigné-Laillé Sarthe

Visite au chapeau.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les magnifiques vitraux de l’église de Marigné-Laillé.

Cette visite guidée menée par Karine Bergeot, Historienne du vitrail, vous fera découvrir les joyaux que cache l’église de Marigné-Laillé, en particulier son vitrail sur Saint-Hubert et la chasse, ou encore un vitrail exceptionnel datant du XVIe siècle.

Place bernardin de Saint-François, Marigné-Laillé 72220 Sarthe

Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois