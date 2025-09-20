Visite guidée de l’église et du clocher de Dommartin Église de Dommartin Dommartin

Visite guidée de l’église et du clocher de Dommartin 20 et 21 septembre Église de Dommartin Doubs

Sur inscription | Visite de l’église : 15 personnes maximum | Visite du clocher et des charpentes : 5 personnes maximum | Interdit aux enfants de moins de 10 ans | N’oubliez pas de venir avec votre téléphone et le billet téléchargé.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église de Dommartin, comprenant l’accès au clocher et à la tribune, mais également aux charpentes de la nef.

La visite jusqu’aux cloches sera à discuter avec Monsieur le Maire.

Frédéric Delgrandi, membre de l’AVPEC Vuillecin, vous fera découvrir le clocher, et Demba Hane, passionné de cloches et de patrimoine, l’horloge mécanique et la charpente.

Lors de votre venue, n’oubliez surtout pas de ramener votre protable avec le billet téléchargé. Sans ceci, votre visite ne peut vous être acceptée pour des raisons de places limitées. Des consignes vous seront fournies afin que la visite se passe le mieux possible.

Église de Dommartin 13 rue de l'École, 25300 Dommartin Dommartin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 46 69 84 https://dommartin25.fr Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Les Cloches franc-comtoises