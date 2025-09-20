Visite guidée de l’église Garnier Eglise Sainte Grimonie Frévin-Capelle

Visite guidée de l’église Garnier Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Eglise Sainte Grimonie Pas-de-Calais

L’Office de Tourisme du Pays de Thiérache, en partenariat avec la commune de La Capelle, propose trois visites guidées, à 10h30, 14h30 et 16h. Les visiteurs pourront notamment rentrer à l’intérieur de l’église exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

L’actuelle église Sainte Grimonie est l’œuvre de l’architecte Charles Garnier, célèbre pour avoir conçu les plans de l’Opéra de Paris, construite à la fin du XIXème siècle. Elle se situe à l’emplacement de l’ancienne chapelle d’une forteresse. Or, lors des travaux d’aménagements des abords de l’église, des fouilles archéologiques préventives ont permis d’en apprendre davantage sur l’occupation du site.

Eglise Sainte Grimonie 34 Rue du Général de Gaulle, 02260 La Capelle Frévin-Capelle 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 23 97 52 00 https://www.lacapelle02.fr/decouvrir-la-commune/patrimoine/l-eglise-sainte-grimonie/ L’église de La Capelle fut construite à l’emplacement de l’ancienne chapelle de la forteresse, de 1883 à 1885, sur le projet présenté par l’architecte Charles Garnier, connu pour la conception de l’Opéra de Paris. Elle est dédiée à Sainte Grimonie, princesse irlandaise martyrisée pour sa foi sur le territoire de La Capelle. L’église est ouverte lors d’événements.

© Caroline Dupuy – Office de Tourisme du Pays de Thiérache