Visite guidée de l’Église, Grand’Place, Pas-en-Artois

Informations pratiques

Visite guidée de l’Église Dimanche 20 septembre, 14h30 Grand’Place Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville de Pas-en-Artois vous donne rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 pour une journée placée sous le signe de la découverte.

À partir de 14h30, l’association pour la sauvegarde de l’église Saint-Martin proposera une visite guidée de l’église, avec notamment la découverte des récents travaux de rénovation du clocher-porche. Si les conditions météorologiques le permettent, la visite se poursuivra par une balade à travers le village.

Grand’Place Grand’Place Pas-en-Artois 62 Pas-en-Artois 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville de Pas-en-Artois vous donne rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 pour une journée placée sous le signe de la découverte.

©Pas-en-Artois