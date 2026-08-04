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AGENDA · Lichères

visite guidée de l’église Rue de l’église Lichères

mardi 4 août 2026 · Rue de l'église · Lichères

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue de l'église
Adresse
Eglise St Denis
Ville
16460 Lichères
Département
Charente
Tarif
2 2 2

Lichères

visite guidée de l’église

Rue de l’église Eglise St Denis Lichères Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :
2026-08-04

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Rue de l’église Eglise St Denis Lichères 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 

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English :

L’événement visite guidée de l’église Lichères a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente