AGENDA · Lichères
visite guidée de l’église Rue de l’église Lichères
mardi 4 août 2026 · Rue de l'église · Lichères
Informations pratiques
Lichères
visite guidée de l’église
Rue de l’église Eglise St Denis Lichères Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00
Date(s) :
2026-08-04
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Rue de l’église Eglise St Denis Lichères 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27
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English :
L’événement visite guidée de l’église Lichères a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente