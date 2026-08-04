visite guidée de l’église Rue de l’église Lichères

Informations pratiques

Lichères

visite guidée de l’église

Rue de l’église Eglise St Denis Lichères Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-08-04

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Rue de l’église Eglise St Denis Lichères 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27

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English :

L’événement visite guidée de l’église Lichères a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente