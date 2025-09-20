Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Auxonne Église Notre-Dame d’Auxonne Auxonne

Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Auxonne Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Église Notre-Dame d’Auxonne Côte-d’Or

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’authenticité et l’histoire de l’église Notre-Dame, un véritable trésor du patrimoine d’Auxonne. Suivez le guide et admirez ses vitraux, son chœur et son architecture remarquable qui ont traversé le temps.

Église Notre-Dame d’Auxonne Place d’Armes, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Office de tourisme Cap Val de Saône