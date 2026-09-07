Visite guidée de l’église Notre-Dame de Chauvigné, Eglise Notre-Dame de Chauvigné, Chauvigné

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame de Chauvigné Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Notre-Dame de Chauvigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Marie Prunier, membre de l’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais, vous propose une visite commentée de l’église.

L’église Notre-Dame de Chauvigné, mentionnée dès le XIᵉ siècle, conserve des éléments romans dans sa nef, témoignant de ses origines médiévales. Au fil des siècles, elle a été agrandie et transformée. Un porche et de nouvelles baies ont été ajoutés au XVe siècle, une chapelle nord a été construite au XVIe siècle, et la sacristie a connu des travaux en 1654. Dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie, l’église reflète une architecture composite et un patrimoine mobilier riche, qui illustrent l’évolution religieuse et artistique de la région à travers les siècles.

Eglise Notre-Dame de Chauvigné 35490 Chauvigné Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne L’église Notre-Dame de Chauvigné, mentionnée dès le XIᵉ siècle, conserve des éléments romans dans sa nef, témoignant de ses origines médiévales. Au fil des siècles, elle a été agrandie et transformée. Un porche et de nouvelles baies ont été ajoutés au XVe siècle, une chapelle nord a été construite au XVIe siècle, et la sacristie a connu des travaux en 1654. Dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie, l’église reflète une architecture composite et un patrimoine mobilier riche, qui illustrent l’évolution religieuse et artistique de la région à travers les siècles. Parking à proximité directe.

L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais vous propose une visite commentée

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