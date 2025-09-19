Visite guidée de l’église Notre-Dame de Chauvigné Eglise Notre-Dame de Chauvigné Chauvigné

Visite guidée de l'église Notre-Dame de Chauvigné
Vendredi 19 septembre, 10h30
Eglise Notre-Dame de Chauvigné
Ille-et-Vilaine

durée : environ 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le maire de Chauvigné et Marie Prunier, membre de l’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais, vous proposent une visite commentée de l’église.

Eglise Notre-Dame de Chauvigné 35490 Chauvigné Chauvigné 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne L’église Notre-Dame de Chauvigné, mentionnée dès le XIᵉ siècle, conserve des éléments romans dans sa nef, témoignant de ses origines médiévales. Au fil des siècles, elle a été agrandie et transformée. Un porche et de nouvelles baies ont été ajoutés au XVe siècle, une chapelle nord a été construite au XVIe siècle, et la sacristie a connu des travaux en 1654. Dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie, l’église reflète une architecture composite et un patrimoine mobilier riche, qui illustrent l’évolution religieuse et artistique de la région à travers les siècles. Parking à proximité directe.

