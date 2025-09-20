Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-France de Juvisy Église Notre-Dame-de-France Juvisy-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association Les Amis de l’église de Juvisy propose des visites commentées de l’église Notre-Dame-de-France, en continu, les samedi et dimanche après-midi. L’église est également ouverte au public les samedi et dimanche de 9h à 18h. Des panneaux explicatifs sont disposés dans l’église pour des visites libres.

Église Notre-Dame-de-France 3 Place du Marechal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge, France Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 0169214381 https://messes.info/lieu/91/juvisy-sur-orge/notre-dame-de-france

Visite commentée de l’église

ADECE