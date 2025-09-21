Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité par le CRDMA 77 Église Notre-Dame-de-la-Nativité Moret-Loing-et-Orvanne

Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité par le CRDMA 77 Église Notre-Dame-de-la-Nativité Moret-Loing-et-Orvanne dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité par le CRDMA 77 Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-de-la-Nativité Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Rendez-vous sur le parvis de l’église à Moret-sur-Loing.

Visite gratuite.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Rue de l’Église 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

Rendez-vous sur le parvis de l’église à Moret-sur-Loing.