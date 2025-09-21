Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette église de Malétable Longny les Villages

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages Orne

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Visites privées sur RDV à 15h et 16h30. Payant (Libre participation au profit de la restauration de l’édifice).

Soutenez la restauration de l’église de Malétable par un don .

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages 61890 Orne Normandie

