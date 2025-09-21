Visite guidée de l’église Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Visite guidée de l’église Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’association de Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois vous propose une visite guidée de l’église Notre Dame de Lourdes accessible sans réservation !

.

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

As part of the European Heritage Days, the Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois association is offering a guided tour of the Notre Dame de Lourdes church, with no need to book!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen die Association de Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois eine Führung durch die Kirche Notre Dame de Lourdes an, die ohne Reservierung zugänglich ist!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois propone una visita guidata alla chiesa di Notre Dame de Lourdes, senza bisogno di prenotazione!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois propone una visita guiada a la iglesia de Notre Dame de Lourdes, ¡sin necesidad de reservar!

L’événement Visite guidée de l’église Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme