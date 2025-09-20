Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Usine, Vidalon Eglise Notre-Dame de l’Usine de Vidalon (Davézieux) Davézieux

Église Notre-Dame de l’Usine de Vidalon (Davézieux)

Ancienne chapelle des Papeteries Canson et Montgolfier, inaugurée en 1877, elle marque l’entrée de la cité ouvrière des papeteries de Vidalon qui abrite alors près de 1100 personnes.

De style néo-gothique, elle est l’œuvre de l’architecte Prosper Borione. Comportant une seule nef en croix latine, la chapelle est conçue dans le style gothique du 12ème siècle qui adopte l’arc brisé en ogive. Chaque clef de voûte est ornée d’un écusson représentant les armoiries des cardinaux-archevêques (Bordeaux et Paris) qui inaugurèrent la chapelle ainsi que les écussons des différents propriétaires des usines (familles de Canson, de Montgolfier, Seguin, Roux, Rostaing) ainsi que les armoiries de la fabrique.

L’église possède dix-neuf vitraux ornés créés par M. Barrelon de Grigny. Treize des vitraux comportent des personnages qui, pour la plupart, sont les saints patrons des membres de la famille Montgolfier,

Une statue retient plus particulièrement l’attention, celle polychrome de Notre-Dame de l’Usine (offerte par M. Léon Harmel, fondateur de l’usine textile du Val des Bois), vocable sous lequel fut placée la chapelle selon un des derniers désirs d’Emilie Rostaing. Cet autel a reçu du Pape le titre d’Autel privilégié (des indulgences y sont attachées).

En 1880, on y installe l’ancien orgue de la collégiale Notre-Dame d’Annonay. Il a été classé monument historique en 1980.

Le site des Papeteries Canson-Montgolfier de Vidalon, dont l’église, est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2012.

